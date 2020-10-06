سموحة يخضع لـ«رابيد تسيت» غداً استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، غداً الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام الإتحاد السكندرى ، فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة فى مواصلة سلسلة العروض الطيبة من أجل استعادة المركز الخامس فى جدول المسابقة، بعدما ارتفع سقف طموحاتهم مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة سامى الذى أعاد البريق للفريق من جديد.

وقرر أحمد سامى المدير الفنى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد المجهود الكبير الذى بذلوه فى المباريات الماضية لتجنب حدوث اصابات جديدة قد تعطل الفريق عن حلمه فى الصعود للمركز الخامس.

وطالب أحمد سامى من لاعبيه اغلاق صفحة مباراة الزمالك تماما وعدم التفكير فيها والتركيز على مواجهة الإتحاد خصوصا وأنها ستكون صعبة للغاية فى ظل تلاحم المباريات.

وأبدى احمد سامى ارتياحه للمستوى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مواجهة الزمالك وقدم لهم التهئنة على الأداء المشرف رغم الخروج من الكأس.

ويخضع صلاح محسن لإجراء أشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم اصابته ومدى قدرته على المشاركة فى ديبرى الأسكندرية المقبل خصوصا وأنه من أهم العناصر فى التشكلية الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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