شكرا لقرائتكم صفحة الأهلي تحفل بعيد ميلاد خالد ببيو بصورة من رباعية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيس بوك" بعيد ميلاد خالد بيبو نجم الفريق السابق حيث يحتفل النجم السابق للأهلي اليوم بعيد ميلاده الـ44 عاماً ، ونشرت الصفحة صورة لخالد بيبو من مباراة الاهلي التاريخية أمام الزمالك والتى فاز فيها الأحمر بستة أهداف مقابل هدف كان لخالد بيبو نصيب الاسد فيها من زيارة محمد عبد المنصف حارس الزمالك آنذاك حيث سجل بيبو أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ونشرت الصفحة صورة لخالد بيبو خلال تسجيله أحدى أهدافه في مرمى محمد عبد المنصف وعلقت الصفحة ،: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا خالد بيبو .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"



خالد بيبو

ولد خالد بيبو عام 1976 بمدينة السويس، ولعب خالد على محمد الأمين، الشهير بـ"خالد بيبو" لأندية السويس، والإسماعيلى، والأهلى، والمصرى، وبتروجت، وبزغ نجم بيبو أحد أشهر لاعبى الكرة المصرية مطلع الألفية الجديدة، فى الولاية الأولى للبرتغالى مانويل جوزيه، وأصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى نهائى بطولات أفريقيا للأندية، وكذلك اللاعب الوحيد الذى سجل سوبر هاتريك فى مباراة القمة.

صعد خالد بيبو للفريق الأول للسويس منتصف التسعينيات فى جيل ضم أحمد متولى، وحسان أبوالوفا، وأشرف عبدالرشيد وغيرهم، انضم للدراويش موسم "1997-1998" واستمر في صفوفه ثلاث سنوات، حقق معه لقب كأس مصر عام "2000"، ووصيف الدورى في نفس الموسم، وسجل مع الفريق "18" هدفا.

انتقل بيبو للأهلى موسم "2000-2001" واستمر مع الفريق خمسة أعوام، حقق خلالها لقب الدورى مرتين عامى "2004-2005، 2005-2006"، وكأس مصر ثلاث مرات أعوام "2001، 2003، 2006"، ودورى أبطال أفريقيا عام "2001، 2005"، والسوبر الأفريقى "2002"، والسوبر المحلى "2003".

Advertisements

لعب مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا، بواقع "80" مباراة في الدورى سجل فيه "20" هدفا أشهرها السوبر هاتريك في مباراة القمة الشهيرة، و"18" مباراة في الكأس سجل"6" أهداف أشهرها هدف في نهائى "2003".

كما شارك في "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، منها هاتريك في صن داونز في النهائى، وهدف في كايزر تشيفز في السوبر، كما لعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة وسجل هدفا، وشارك في مباراة وحيدة للسوبر المحلى.

انتقل للمصرى موسم "2005-2006"، ثم بتروجت الصاعد موسم "2006-2007" واستمر معه عامين، سجل خلالها هدفين فقط في بطولة الدورى.

ليصل إجمالى أهداف خالد بيبو في مسابقة الدورى إلى "46" هدفا، وسبعة أهداف في كأس مصر، و"12" هدفا إفريقيا، وهدف في السوبر المصرى السعودى, . بإجمالى "66" هدفا، منها "38" بقميص الأهلى، و"18" بقميص الإسماعيلى، و"8" مع السويس، وهدفين بقميص بتروجت.

مع منتخب مصر لعب خالد بيبو "19" مباراة سجل خلالها هدفين، وفى مايو 2008 أعلن خالد بيبو اعتزال الساحرة المستديرة ثم توجه للعمل الاعلامى كمحلل لمباريات الكرة قبل أن يستقر حالياً رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى الاهلى.