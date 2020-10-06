شكرا لقرائتكم موسيماني يسعى لتنفيذ "التجربة البرازيلية" مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت المحاضرات الإولى للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مع لاعبي الفريق أحاديث خاصة من المدرب الذي تولّى المسئولية منذ أيام عن ضرورة تغيير خطة لعب المارد الأحمر حيث تحدث موسيماني مع اللاعبين عن أهمية اللعب السريع ونقل الكرة من "لمسة واحدة" وعدم الإحتفاظ بالكرة كثيراً بجانب الارتداد السريع للخلف من أجل أداء الواجب الدفاعي، ويرى موسيماني أن اللعب السريع من أهم مقومات الفرق الكُبرى وهي طريقة تُضعف المنافس كثيراً وتُصيبه بالارهاق.

وتحدث موسيماني الذى تولّى تدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر مع لاعبي الفريق عن ضرورة تطبيق وتنفيذ فكره ورؤيته الفنية داخل الملعب وهو أمر يتطلب من الجميع الإلتزام بالتعليمات الهجومية والدفاعية.

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موسيماني استفاد كثيراً من المدرسة البرازيلية في التدريب من خلال عمله عدة سنوات مع المدرب البرازيلى الشهير كارلوس ألبيرتو بيريرا حيث تولي الأخير منصب المدير الفني لمنتحب جنوب أفريقيا وعمل موسيماني مُساعداً له الأمر الذى جعل مدرب الاهلي يكتسب ويستلهم التجربة البرازيلية الشهيرة في الكرة ويقوم بتنفيذها وتطبيقها بعد ذلك في تجربته الشهيرة والطويلة مع فريق ماميلودي صن داونز الذى تولّى تدريبه من 2012 حتى 2020.

وإستطاع المدرب الجنوب أفريقي تحقيق نجاحات قوية مع صن داونز أبرزها 5 بطولات دوري محلى بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك 2016، وتأهل بهم إلى كأس العالم للأندية ثم قادهم للقب السوبر الأفريقي 2017 ، فضاً عن كل ذلك جعل لفريق صن داونز "هوية" داخل الملعب وقجدّم الفريق عروض قوية نالت إعجاب القارة السمراء وجعل البعض يُشبه صن داونز بـ"برازيل أفريقيا" على صعيد الأندية.