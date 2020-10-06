شكرا لقرائتكم دراكسلر يتسلم شارة قيادة منتخب ألمانيا أمام تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أن جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سيتولى مهمة قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره التركي يوم الأربعاء.

وقال بيرهوف يوم الثلاثاء في تصريحات لقناة "نيترو" التليفزيونية : مباراة كهذه تشكل فرصة جيدة أمام لاعبين مثل دراكسلر الذي يمكنه إثبات أنه ليس مجرد لاعب مساعد، وإنما بإمكانه لعب دور رئيسي في المنتخب، إنهلاأمر جيد أنه حقق بداية جيدة في باريس بخوض أربع مباريات متتالية وتسجيل هدفين. وفي سبتمبر الماضي أظهر لنا قدرته على تحمل المسؤولية.

ولن يخوض يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني مباراة تركيا بصفوف مكتملة إذيغيب لاعبو بايرن ميونخ وأغلب لاعبي المنتخب من لايبزيغ، على أن يشاركوا في مباراتين المنتخب أمام أوكرانيا وسويسرا المقررتين خلال الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وينتظر أن يحصل الوافدون الجدد على المنتخب، أمثال محمود داوود لاعب بوروسيا دورتموند ويوناس هوفمان وفلوريان نيوهاوس من بوروسيا مونشنغلادباخ على فرصة، حالهم كحال اللاعبين الذين لم يحصلوا من قبل سوى على فرصة محدودة في المشاركة مع المنتخب.