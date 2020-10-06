الإدريسي رابع مغربي بفريق إشبيلية الإسباني

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"الخليج 365" من الرباط: أكدت إدارة نادي إف سي إشبيلية الإسباني، الإثنين، تعاقدها مع الدولي المغربي أسامة الإدريسي (24 سنة)، قادما من نادي آزد ألكمار الهولندي، وذلك في عقد يمتد إلى 2025.

وبتوقيعه للنادي الأندلسي، سيجاور الإدريسي ثلاثة من مواطنيه، لاعبي المنتخب المغربي: حارس المرمى ياسين بونو، وقلب الهجوم يوسف النصيري ،والجناح منير الحدادي.

ويعد الإدريسي من المواهب الكروية المغربية التي تكونت في هولندا، قبل أن يقرر اللعب للمنتخب المغربي، وذلك على غرار حكيم زياش ونور الدين أمرابط وسفيان أمرابط وزكرياء الأبيض وآخرين.

وسبق للادريسي، الذي ولد في 26 فبراير 1996 ببيرخن أوب زووم بهولندا، قبل قرار اللعب للمنتخب المغربي، أن لعب للمنتخب الهولندي لأقل من 17 سنة، بداية من 2012 حيث خاض ثماني مقابلات سجل خلالها هدفين، وللمنتخب الهولندي لأقل من 20 سنة، بداية من مارس 2016 حيث خاض أربع مقابلات سجل خلالها هدفاً، وللمنتخب الهولندي لأقل من 21 سنة، في نفس السنة، حيث خاض 11 مقابلة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.