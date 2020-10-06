شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يكشف معاناة الإسماعيلى فى غياب تقنية الفار بالدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى استياؤه الشديد من كثرة الحديث عن تغيير الاجهزة الفنية فى الدراويش ، وقال وحيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"بعض المحللين يتعمدون إرجاع تراجع نتائج الاسماعيلى هذا الموسم لقيام الادارة بتغييرات فنية كثيرة رغم أننا لم يتولى تدريب الفريق الاصفر هذا الموسم سوى ثلاثة مدربين مثل أى فريق فى الدوري وهم ميودراج وجوميز وريكاردو بينما المدربين الاخرين كانوا من ابناء النادى ولم نعيينهم مدربين بل قائمين بأعمال المدرب لحين التعاقد مع مدرب أجنبى ، لذا مثلنا مثل أى فريق غير مدربيه ولكن لم نصل للرقم 5 و 7 الذي يتحدثون عنه"

ويضيف علاء وحيد :" الاسماعيلى أكثر نادى تضرر من غياب تقنية الفيديو فى الدور الاول للدوري ، فلقد كان الدراويش أكثر نادى احتسبت ضده ركلات جزاء برصيد 11 ركلة ولو تقنية الفار كانت موجودة على الاقل كانت لن تحتسب 7 ركلات منها ، لا نهاجم التحكيم ونعترف ببعض أخطاء المدافعين فى المباريات بفريقنا ولكن هذا الرقم كبير وكان من الممكن تعديل دفة نتائج الدراويش إذا تواجدت تقنية الفار فى الدور الاول للمسابقة".

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وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ففي تمام الثامنة مساء يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الاسماعيلى على استاد الاهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفًا وما زال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ووجه مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مباراة الإسماعيلى ، مشدداً على ضرورة التركيز حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء، لاسيما أن الدراويش نجحوا فى الفوز على الطلائع بالدقائق الأخيرة بهدف أحمد مدبولى، ثم نجحوا فى خطف نقطة التعادل أمام سموحة بهدف عبد الرحمن مجدى فى الثوانى الأخيرة، الأمر الذى يؤكد ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة لحسم البقاء بشكل رسمى فى الدورى والخروج من دوامة الهبوط نهائياً ، في المقابل طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة إنتفاضة الأسابيع الأخيرة لتوديع شبح الهبوط بشكل رسمي.