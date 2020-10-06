شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: أتمنى تحقيق إنجازات أوليمبية فى طوكيو بعد رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر
أشافت: أتمني أن يكون ما حققناه بمثابة تشجيع وتحفيز للاعبين الناشئين في المستقبل ويتعلموا منا ويكونوا أفضل منا، وأسعي خلال الفترة المقبلة في تحقيق العديد من الإنجازات وفي الاوليمبياد القادمة.
وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.
وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.
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