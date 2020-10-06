شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: لا أنصح الحضرى بالعودة للملاعب والهانى سليمان خليفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى نادى سموحة، عن شعوره بالحزن الشديد بعد خسارة فريقه فى مباراة الأمس أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف خلال مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وقال ناجى فى تصريحات إذاعية لبرانمج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت إف إم: شعرت بالظلم أمس بعد ركلة الجزاء التى لم تحتسب لنا خاصة أن النتيجة كانت تقدمنا بهدف، الفريق يسير بخطى جيدة مع أحمد سامى وكنا نريد تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك ولكن زعلت جداً من تعرضنا للظلم.

أضاف: وانا مدرب المنتخب ما كنتش بحب حد يقولى خد فلان، ولكن الآن أرى أن الهانى سليمان يستحق الانضمام للمنتخب، شخصيته قوية جداً وحارس دولى مميز ولديه إمكانيات كبيرة، ولديه ميزة مثل الحضرى بيعشق التمرين وأتمنى من كابتن أيمن طاهر ياخد باله منه.

واختتم: عصام الحضرى ممكن يرجع للملاعب كمدرب حراس مرمى، لمن إذا قرر العودة كلاعب ممكن، هو بيتمرن يومياً وماحدش يقدر يتوقعه، وبعض لحراس كبار السن يستخدموا قدرتهم على التمركز لمعالجة القصور فى الحركة، وإذا سألنى فى عودته سأنصحه بألا يعود كلاعب، ومتى سيبدأ التدريب هل فى سن 80 سنة، يجب أن يفكر فى المرحلة الثانية.

ونجح نادى الزمالك فى التأهل لدور الـ8 لكأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس علي استاد الإسماعيلية، بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافى، حيث انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1/1، قبل أن يحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادى مصر فى دور الـ 8 للبطولة.