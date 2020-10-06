شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع معاونيه حلول أزمة الدفاع أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للأهلى مع جهازه المعاون حلول أزمة الدفاع التى تُطارد الفريق فى مباراة إنبى المقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز التى سبق وحسمها الأهلي قبل أسبوعين للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

يواجه الأهلى أزمة دفاعية أمام إنبي بسبب كثرة الغيابات، حيث يفقد الفريق كلاً من ياسر إبراهيم للأيقاف ورامى ربيعة ومحمود متولى للإصابة كما تعرض تعرض أيمن أشرف للإصابة فى "أنكل" القدم قد تمنعه من المشاركة فى اللقاء.

وقام موسيمانى خلال مران الأمس بتصعيد أكثر من ناشئ بعضهم يلعب فى خط الدفاع أمثال محمد المغربى وعادل أحمد تمهيداً لضم أحدهم لقائمة الفريق فى مباراة إنبى إذا تطلب الامر ذلك.

ويفكر موسيمانى فى عدة حلول لأزمة الدفاع منها الاستعانة بحمدى فتحى فى الدفاع بجوار أيمن أشرف أذا أصبح الأخير جاهزاً للمباراة بجانب حلول أخرى تتمثل في الإستعانة بمحمد هاني أو أحمد فتحي في الخط الدفاعي.