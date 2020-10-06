شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور مهدد بالحبس 3 سنوات بتهمة شيكات بدون رصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح إمام عاشور لاعب وسط الزمالك مهدد بالحبس 3 سنوات بسبب تحريره شيكات مالية بدون رصيد لصالح نادى غزل المحلة، من قيمة إنتقاله لنادى الزمالك، حيث حصل نادى غزل المحلة على حكم واجب النفاذ ضد إمام عاشور بالحبس فى حالة عدم سداده قيمة الشيكات.

وكشف حسام عزو عضو مجلس إدارة نادى غزل المحلة أن امام عاشور عند انتقاله للزمالك حرر 3 شيكات بقيمة نصف مليون جنيه لكل شيك، بعد اتفاق إدارة النادى مع اللاعب على سداد 2 مليون جنيه لصالح غزل المحلة للموافقة على انتقاله للزمالك.

وقال حسام عزو ان الزمالك عرض 10 ملايين جنيه مقابل ضم امام عاشور ولكن نادى غزل المحلة طلب 12 مليون ليقوم اللاعب بتحمل الـ 2 مليون جنيه الفارق بين المعروض والمطلوب، مضيفا ان امام عاشور سدد نصف مليون جنيه عند التوقيع والحصول علي الاستغناء وقام بتحرير 3 شيكات، ولكن إدارة المحلة فوجئت بعدم الرد علي اتصالاتهم من جانب امام عاشور فتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأول شيك وتم الحصول علي حكم بحبس اللاعب 3 سنوات.

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وعن إمكانية حل الأزمة وديا مع نادى الزمالك قال حسام عزو انه تواصل مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وطلب منه حل الازمة الا ان الأخير وعد بالحل ثم تجاهل الرد علي اتصالات مسئولي المحلة.

وقال حسام عزو انه في حالة سداد اللاعب قيمة الـ 3 شيكات سيتم التنازل عن القضية الاولي، ولكن في حالة استمرار المماطلة من امام عاشور فانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الشيكين المتبقيين.