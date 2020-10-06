شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يحصل على مليون و250 ألف جنيه مكافأة الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف سيد عبد الحغيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة مكافآة الفوز ببطولة الدورى التى توّج بها المارد الأحمر مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخ النادى والخامسة على التوالى ويحصل مدير الكرة على خمسة أشهر مكافأة التتويج بالدورى، وبما أن عبد الحفيظ يحصل على راتب شهرى يبلغ 250 ألف جنيه فإن المكافأة ستبلغ مليون و250 ألف جنيه، وتنص لائحة الأهلى على حصول الأفراد الأجانب فى الجهاز الفنى على الحصول على راتب شهرين مكافآة الدورى فيما تحصل العناصر الوطنية على راتب خمسة أشهر، لذا سيحصل عبد الحفيظ على مليون و250 ألف جنيه فيما سيحصل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ومعاونيه الأجانب على راتب شهرين.

من ناحية أخرى كثّف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وتأتي محاولات الاهلي القوية لضم هذا الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما إنتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلي في الانتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل اقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيدًا كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.