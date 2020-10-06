شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: رغبة محمد إبراهيم هى الأساس فى رحيله حتى لو بعرض أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة، عن أخر المستجدات فى صفقة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومى، والذى بات محور حديث الميركاتو الصيفى بسبب اهتمام الأهلى وبيراميدز بضمه، وقال رئيس المقاصة فى تصريحات إذاعية لبرنامج" وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: الأزمة ليست كبيرة كما يصورها الإعلام، ولم نتخذ أى قرار ببيع بعض اللاعبين، وهناك بعض اللاعبين لديهم عروض وجلسوا مع أندية بدون موافقتنا، لكن محمد إبراهيم كل ما يتم فى الأمر كلام وكلاء لاعبين، هناك كلام من النادى الأهلى إلى حد ما رسمى أحدهم تحدث معى.

أضاف: ليست لدى فكرة عن رغبة محمد ابراهيم بالانتقال لبيراميدز وحتى الآن لم أجلس معه وأسأله لأنه لم يأتى عرض رسمى، ولكن رغبة اللاعب ستكون الأساس فى انتقاله إلى نادى آخر، إذا لم يكن هناك عائد مادى مناسب لن يتم بيعه وسيكمل معنا.

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استكمل: لم أفكر فى رقم لبيع محمد إبراهيم الأمر مرتبط بالتفاوض، وهذه المرحلة لم تبدأ حتى الآن، ولم نحدد أرقام كما يتم تداول الأمر فى السوشيال ميديا، والأسعار اليوم لم تعد منطقية، و30 مليون رقم صعب على بدء المفاوضات على محمد إبراهيم، نادى أو اثنين فقط فى مصر يمكنهم دفع هذا المبلغ.

واصل: فى صفقة أحمد الشيخ بيعنا اللاعب للأهلى برقم أقل من الزمالك لأن رغبته كانت الأهلى، وإذا عاد الزمن لن أبيع الشحات بأكثر من الرقم الذى بيعته به، الأرقام التى تتداول حالياً مبالغ فيها جداً، ولما الأهلى اشترى صلاح محسن بـ 40 مليون الدنيا قامت ومقعدتش.

واختتم: رفضنا استقالة عمرو مصطفى ومتواجد كما هو كعضو منتدب، جاء بعرض لشراء حصة أسهم فى الشركة، والاستقالة تم رفضها هناك حلول أخرى لزيادة رأس مال الشركة من أجل الخروج من الأزمة المالية.