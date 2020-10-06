شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعيد تهيئة مصطفى محمد نفسيا بسبب الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، طالبه خلالها بالتركيز في الملعب وعدم التشتيت بسبب عروض الاحتراف، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، وأكد باتشيكو لمصطفى محمد أن الحصول على بطولة أفريقيا سيكون طريقه للاحتراف في فرق أكبر من العروض التي تلقاها ودوريات أكبر، في محاولة لاحتواء حالة التوهان وعدم التركيز التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.

كما تسعى إدارة الكرة بالنادي لاحتواء اللاعب نفسيا بعدما تم إغلاق باب القيد رسميا في معظم الدوريات الكبرى الأوروبية وهو ما يضعف من فرص انضمامه لنادي أوروبي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخرى، ينتظر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم فريق الزمالك، تحديد مصيره من جانب إدارة الكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو سواء ببقائه أو رحيله في نهاية الموسم، وذلك من أجل مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا من أندية خليجية وتحديدًا من السعودية والإمارات.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن أن كاسونجو رفض مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرًا انتظارًا لموقف الزمالك، وفي حالة وجود نية داخل الزمالك رحيله فانه سينهى اتفاقه مع أحد الأندية قبل التفاوض رسميًا مع إدارة الزمالك.