شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ندرس مذكرة مرتضى منصور ضد قرارات اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تقدم بمذكرة رسمية أمس الإثنين ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية التى صدرت ضده مؤخرا، لافتا إلى أنه سيتم دراسة المذكرة من الناحية القانونية بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة للبت فيها.

فى السياق ذاته، اتفق عدد كبير من نجوم الكرة والسلة واليد والطائرة وكافة الألعاب الرياضية بنادى الزمالك على وقفة دعم للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ظهر غدا الأربعاء.

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وأكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك ان كل نجوم الرياضة من أبناء القلعة البيضاء أعلنوا دعمهم ومساندتهم لمرتضى منصور رئيس النادى فى ازمته مع اللجنة الاوليمبية والتى اتخذت قرارات غريبة ضد منصور.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق ان الوقفة للرياضيين ستبدأ في تمام الواحدة في النصف ظهر الأربعاء ويشارك فيها كل نجوم الفرق الرياضية بكافة الألعاب وستكون داخل اسوار النادى للتأكيد على الوقوف والدعم والمساندة للمستشار مرتضى منصور الذى يقود الزمالك لنهضة رياضية وانشائية ويحقق طموحات الجماهير والأعضاء .

وكانت اللجنة الاوليمبية قد اصدرت قرارات بوقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار مع عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى ، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.