أشرف صبحى يهدى ميار شريف ومحمد صفوت درع وزارة الرياضة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، درع وزارة الرياضة لميار شريف ومحمد صفوت بطلا التنس الأرضى، على هامش حفل تكريم الوزارة للثنائى عقب الإنجازات التى حققاها فى الفترة الماضية.

وقال صبحى على هامش كلمته فى التكريم ميار شريف بوزار الرياضة اليوم الثلاثاء بعد تألقها فى بطولة رولان جاروس: تألق اللاعبين في الرياضات المختلفة في الفترة الأخيرة مبهرة، وما حققه لاعبو التنس سواء ميار شريف أو محمد صفوت، هوإنجاز يدعو الوطن لدعمهم دائما وهو ما تهدف إليه الدولة، لرعاية رياضيها وأبطالها في شتي المجالات، ونحن نتواصل معهم بشكل دائم.

وواصل ميار شريف ومحمد صفوت هما أيضا متواجدين فى برنامج وزارة الرياضة، الذى يضم 55 لاعباً لدعم الرياضيين في مصر.

واختتم: الدولة تهتم بوجود ملاعب التنس في جميع المنشآت الرياضية خلال الفترة الماضية.

ويُكرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان الوزارة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة؛ ولتقديم التهنئة لهما على نتائجهما وأدائهما المتميز، واستطاع اللاعب محمد صفوف واللاعبة ميار شريف التأهل مكانهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.