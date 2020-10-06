شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ تنفيذ "التجربة البرازيلية" مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المحاضرات الإولى للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للأهلى مع لاعبى الفريق أحاديث خاصة من المدرب الذى تولّى المسئولية منذ أيام عن ضرورة تغيير خطة لعب المارد الأحمر حيث تحدث موسيمانى مع اللاعبين عن أهمية اللعب السريع ونقل الكرة من "لمسة واحدة" وعدم الإحتفاظ بالكرة كثيراً بجانب الأرتداد السريع للخلف من أجل أداء الواجب الدفاعى، ويرى موسيمانى أن اللعب السريع من أهم مقومات الفرق الكُبرى وهى طريقة تُضعف المنافس كثيراً وتُصيبه بالأرهاق.

وتحدث موسيمانى الذى تولّى تدريب الاهلي خلفاً للسويسرى رينيه فايلر مع لاعبى الفريق عن ضرورة تطبيق وتنفيذ فكره ورؤيته الفنية داخل الملعب وهو أمر يتطلب من الجميع الإلتزام بالتعليمات الهجومية والدفاعية.

موسيمانى استفاد كثيراً من المدرسة البرازيلية فى التدريب من خلال عمله عدة سنوات مع المدرب البرازيلى الشهير كارلوس ألبيرتو بيريرا حيث تولى الأخير منصب المدير الفنى لمنتحب جنوب أفريقيا وعمل موسيمانى مُساعداً له الأمر الذى جعل مدرب الأهلى يكتسب ويستلهم التجربة البرازيلية الشهيرة فى الكرة ويقوم بتنفيذها وتطبيقها بعد ذلك فى تجربته الشهيرة والطويلة مع فريق ماميلودى صن داونز الذى تولّى تدريبه من 2012 حتى 2020.

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واستطاع المدرب الجنوب أفريقى تحقيق نجاحات قوية مع صن داونز أبرزها 5 بطولات دورى محلى بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك 2016، وتأهل بهم إلى كأس العالم للأندية ثم قادهم للقب السوبر الأفريقى 2017، فضاً عن كل ذلك جعل لفريق صن داونز "هوية" داخل الملعب وقجدّم الفريق عروض قوية نالت إعجاب القارة السمراء وجعل البعض يُشبه صن داونز بـ"برازيل أفريقيا" على صعيد الأندية.