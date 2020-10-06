شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التنس: نسعى لإعادة إقامة بطولة مصر الدولية لزيادة شعبية اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس الأرضى أن تأهل ميار شريف ومحمد صفوت، إلى طوكيو 2021، أحدث طفرة فى التنس المصرى، وجلب الأضواء مرة أخرى، وقال الشافعى على هامش تواجده فى حفل تكريم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى لثنائى التنس، ميار شريف ومحمد صفوت: تأهل ميار شريف وما حققته فى رولان جاروس، جعل تصنيفها أفضل، وهى الآن تسعى لتقديم مستوى أقوىي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: وزارة الرياضة تقدم كل الدعم لنا، ولا تدخر أى مجهود في تذليل الصعاب للاتحاد واللاعبين، وهي على تواصل دائم معنا رفقة اللجنة الأولمبية التي تتابع كافة التطورات في الاتحاد.

واختتم: نسعي لإعادة إقامة بطولة مصر الدولية للتنس، حتي تعود القوة الكاملة للعبة في مصر وحتي نتمكن من نشر اللعبة بشكل أفضل.

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