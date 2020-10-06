شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط توصى بتغريم المصرى 50 ألف جنيه بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، على النادى المصرى البورسعيدى، وقال مصدر في اللجنة إن أمين عمر الحكم الدولي، الذى أدار مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس الماضي بالجولة الـ31 للدوري، كتب في تقريره أن بعض الجماهير التي حضرت وتنتمي للمصري، وجهت له السباب خلال المباراة.

يذكر أن لجنة الانضباط تستعد لإعلان عقوبة الإيقاف على فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد طرده أمام المصري، ودخوله في مشادة مع أمين عمر، بجانب إيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه.

على صعيد متصل، تقدم ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بتظلم رسمى لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضى، بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كتب على صفحته تغريدة وصف فيها تقنية الفار بتقنية العار فى إشارة إلى الظلم التحكيمى المتعمد ضد فريقه.

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وقال ماجد سامى فى التظلم المقدم لاتحاد الكرة إنه ليس من عناصر المنظومة الكروية لأنه ليس رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة وبالتالي لا يجب أن يتعرض لعقوبات.. وكانت لجنة الانضباط اجتمعت أمس الاثنين في اتحاد الكرة، واستقرت على إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصري في الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.

كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.