شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: على ماهر مستمر معنا فى الموسم الجديد ونستهد حصد بطولة لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن مباراة الجونة بالجولة 32 والتى فاز بها الفريق البورسعيدى بهدفين نظيفين كانت بمثابة عنق زجاجة للفريق الأخضر، وقال عمار فى تصريحات إذاعية عبر برنامج " وان تو "الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: نبحث عن مركز أفضل للمصرى بعد ضمان البقاء، المنافسة صعبة جداً من المركز التاسع وحتى الـ 16، مباراتنا مع الجونة كانت بـ 6 نقاط، وكانت مهمة جداً بالنسبة لنا، ولاعبينا قدموا مجهود كبير وعلى ماهر ما بيروحش بيته ويقدم مجهود كبير مع الظروف الصعبة والاصابات، المركز الآن مريح نسبياً.

واصل: خلال الفترات الماضية كان التعاقدات ترجع لقرار المدير الفنى وبعد ذلك يرحل، ولذلك قررنا هذه المرة أن نضع خطة جديدة بوجود رأي من الإدارة فى التعاقدات، لأن المدرب معرض للرحيل فى أى وقت.

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أضاف: الكلام كثير عن وادى ولكن حتى الآن لا يوجد كلام رسمى، فى النهاية سندرس كل العروض التى تناسب النادى المصرى، لأننا تعرضنا لضغوط كبيرة، وكنا منشغلين بالبقاء والاطمئنان أولاً على الفريق، ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

واختتم: لا يوجد كلام مع ماليك إيفونا، وكلاء اللاعبين يحاولون الترويج للاعبيهم فقط، واتخذنا قرار ببقاء على ماهر ونتمنى أن نحقق معه بطولة فى الموسم الجديد لمصالحة الجماهير، وسندعمه بلاعبين مميزين فى الفترة المقبلة.