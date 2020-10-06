شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: استنفدنا الطرق الودية مع إمام عاشور وأخذنا حكما بحبسه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عزو رئيس نادى غزل المحلة أن النادى استنفد جميع الطرق الودية مع إمام عاشور لاعب الفريق السابق والزمالك الحالى، بخصوص المستحقات المتبقية لديه لنادى الغزل، وقال عزو فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: كان لنا 2 مليون جنية عند اللاعب وأعطانا 500 ألف جنيه عندما حصل على الاستغناء، وتبقى مليون ونصف على 3 شيكات للأسف جاء موعد الشيكات وحاولنا الاتصال باللاعب للسداد فتهرب منا، واتصلنا بوالده رد مرة ثم لم يرد علينا بعد ذلك، اتخذنا الإجراءات القانونية ورفعنا قضية وأخذنا حكم على اللاعب بثلاث سنوات ودفع 5 آلاف جنية كفالة لوقف التنفيذ، حتى يسدد المبلغ، الأمر الآن أصبح فى الشئون القانونية.

فى سياق متصل كشف مصدر باتحاد الكرة سبب مشاركة إمام عاشور لاعب الزمالك أمام سموحة أمس فى مباراة دور الـ16 لبطولة كأس مصر، رغم قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط مباراة واحدة على خلفية الأحداث التى تلت مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الخميس الماضى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وقال المصدر إن العقوبة لم تصل نادى الزمالك حتى الآن ولم يتم إخطار النادى الأبيض بها، ما يعنى صحة مشاركة إمام عاشور فى المباراة وعدم وجود أزمة فى ذلك على الإطلاق.

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ونجح نادى الزمالك في التأهل لدور الـ8 لكأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس علي استاد الإسماعيلية، بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادي مصر في دور الـ 8 للبطولة.

وانتهى الشوط الإضافى الأول من المباراة بالتعادل 1/1، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها وقت المباراة الأصلي، أحرز هدف سموحة صلاح محسن في الدقيقة 55 وتعادل امام عاشور في الدقيقة 80، وأهدر محمود علاء ركلة جزاء للزمالك.