شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف جديد على تلفزيون الخليج 365 الـ5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين والقرارات الصادرة من اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور إلى جانب تولى موسيمانى الجنوب أفريقى تدريب الأهلى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه استعدادات الاهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا ، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.