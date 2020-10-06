محمد صفوت: من حظنا تأجيل الأولمبياد ونسعى لأكثر من الأداء المشرف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البطل المصرى محمد صفوت لاعب التنس أن هدفه الدائم ليس المشاركة فقط فى البطولات الكبرى، وإنما تقديم عروض قوية والمنافسة على الألقاب أيضاً مع عظماء اللعبة، وقال صفوت على هامش تواجده بحفل تكريم وزارة الشباب والرياضة لثنائى التنس محمد صفوت وميار شريف: نحاول دائما كسر حاجز المشاركة فقط، ونتطلع دائما للمنافسة على البطولات، ومن حسن حظنا أن الأولمبياد تأجلت من أجل الإعداد بشكل أفضل، ونشهد طفرة فى التنس خلال الفترة الأخيرة ومصر تقدم انجازات مختلفة.

وكرم، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بديوان الوزارة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة؛ ولتقديم التهنئة لهما على نتائجهما وأدائهما المتميز، واستطاع اللاعب محمد صفوف واللاعبة ميار شريف التأهل مكانهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

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وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.