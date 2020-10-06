شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت: من حظنا تأجيل الأولمبياد ونسعى لأكثر من الأداء المشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البطل المصرى محمد صفوت لاعب التنس أن هدفه الدائم ليس المشاركة فقط فى البطولات الكبرى، وإنما تقديم عروض قوية والمنافسة على الألقاب أيضاً مع عظماء اللعبة، وقال صفوت على هامش تواجده بحفل تكريم وزارة الشباب والرياضة لثنائى التنس محمد صفوت وميار شريف: نحاول دائما كسر حاجز المشاركة فقط، ونتطلع دائما للمنافسة على البطولات، ومن حسن حظنا أن الأولمبياد تأجلت من أجل الإعداد بشكل أفضل، ونشهد طفرة فى التنس خلال الفترة الأخيرة ومصر تقدم انجازات مختلفة.
وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.
وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت: من حظنا تأجيل الأولمبياد ونسعى لأكثر من الأداء المشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.