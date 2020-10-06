شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بالمسكنات لتجهيز الشناوى لموقعة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعين الجهاز الطبى للأهلى بالمسكنات لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجارى بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدورى بشد فى العضلة الضامة واضطر الجهاز الفنى لإخراجه من اللقاء ودفع بالحارس البديل على لطفى، وأثبتت الأشعة التى أجراها الشناوى مؤخراً أنه يُعانى من مزق فى العضلة الضامة بمقدار ملى فى ملى.

وسيغيب الشناوى عن مباراة إنبى غداً الأربعاء، فى الجولة الـ32 للدورى بسبب هذه الإصابة ولن يكون جاهزاً لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل فى الجولة الـ33 للدورى وسيحاول الجهاز الطبى تجهيز الحارس الدولى بالمسكنات للسفر مع الأهلى يوم 13 أكتوبر الجارى للمغرب لمواجهة الوداد يوم 17 الشهر ذاته فى البطولة الأفريقية.

من ناحية أخرى كثّف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وتأتي محاولات الاهلي القوية لضم هذا الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما إنتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلي في الانتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل اقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الآخر جيدًا كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.