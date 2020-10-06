شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما جنب 9 أهلاوية الخلافات للفوز بكأس السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم قبل كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والنجم الساحلي موسم 2007، وهي الفترة التي شهدت وجود مشكلة ضخمة بين اللاعبين الكبار في الأهلي بسبب تصوير إعلان لإحدى الشركات الراعية، ليدخلوا في مشادة أثناء المران، وكان عددهم 9 لاعبين.

واشتد الخلاف بين اللاعبين وتدخل حسام البدري لإنهاء الموقف، وسافر الفريق لمواجهة النجم الساحلي وقاموا بتجنيب كل المشكلات وقاموا بتحفيز زملائهم لينجح الأهلي في الفوز بالبطولة في نهاية الأمر.