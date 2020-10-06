صاروخية صلاح في ليدز تحصد جائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن الفائز بجائزة أفضل هدف سجله لاعبي الفريق بجميع فئاته خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونال النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، جائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر سبتمبر، بفضل هدفه في شباك نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاء هدف صلاح في شباك نادي ليدز يونايتد في المركز الأول بفضل تصويت جماهير الريدز.

وتفوق هدف صلاح على أهداف كيرتس جونز في لينكولن بكأس كاراباو والذي جاء في المركز الخامس، وهدف تاكومي مينامينو في نفس الفريق الذي جاء في المركز الرابع.

وجاء هدف ساديو ماني في شباك نادي تشيلسي بالبريميرليج في المركز الثالث، بينما حل هدف شيردان شاكيري في لينكولن بكأس كاراباو في المركز الثاني.