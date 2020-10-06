غزل المحلة: اتخذنا الاجراءات القانونية ضد إمام عاشور.. ولدينا حكم بحبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
قال حسام عزو رئيس غزل المحلة، إن النادي لديه حكم حبس 3 سنوات ضد إمام عاشور لاعب الزمالك الحالي.
وكان عاشور لاعبًا بين صفوف غزل المحلة قبل الانتقال إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.
وخلال تصريحات تلفزيونية لأون تايم، قال عزو: "عند انتقال عاشور إلى الزمالك اتفقنا معه على الحصول على 2 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدماته."
وأضاف: "دفع اللاعب 500 ألف جنيه فقط، وتبقى 150 ألف جنيه، عندما طالبنا عاشور بدفع المبلغ المقسم على 3 شيكات تهرب منا ولم يرد على اتصالاتنا."
وتابع: "اتخذنا الإجراءات القانونية ضد اللاعب، وحصلنا على حكم من المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات."
وواصل: "بإمكان اللاعب دفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه لوقف التنفيذ لحين تسديد المبلغ المطلوب."
وبسؤاله عما إذا كان هناك طرق ودية لتسوية الأمر، قال: "استنفذنا كل الطرق الودية مع اللاعب، تهرب منّا ولم يرد على اتصالاتنا."
جدير بالذكر أن إمام شارك مع الزمالك هذا الموسم في 10 مباريات ببطولة الدوري (سجل هدفًا).
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