رسميًا.. سموحة يشكو الزمالك لاتحاد الكرة بسبب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فرج عامر رئيس سموحة، إن النادي السكندري تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك بسبب إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض.

والتقى سموحة مع الزمالك أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر، وودع الفريق السكندري البطولة بعد الخسارة بنتيجة 2-1 على ملعب الإسماعيلية.

وقرر سموحة تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة بسبب إشراك إمام عاشور لاعب الزمالك في المباراة بداعي إيقافه من قبل الجبلاية على خلفية أحداث مباراة الزمالك والمصري بالجولة الـ31 من بطولة دوري We المصري والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة تقدمت بشكوي رسمية لاتحاد كرة القدم تعترض علي اشتراك لاعب الزمالك إمام عاشور الذي صدر قرار بايقافة مباراة وتم اشراكة في مباراة سموحة وأحرز هدف."

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وأضاف: "سموحة لن يتراجع عن الشكوي وسيتم التصعيد إلي أعلي درجة ، حفاظا علي حقوقنا ودون المساس بأحد ودون أدني تجاوز."

وكان مصدر باتحاد الكرة قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن لجنة الانضباط تنوي إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات، وإمام عاشور (مباراة واحدة) مؤكدة أن مشاركته في مباراة سموحة قانوني.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري لم يصدر عقوباته بشأن أحداث مباراة الزمالك والمصري بشكل رسمي حتى الآن.