وزير الرياضة يُكرم ميار شريف ومحمد صفوت بطلي التنس

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف، بطلي التنس؛ وذلك لما حققوه من إنجازات غير مسبوقة وأدائهما المتميز، وتأهلهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، بحضور إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي، وذلك مساء اليوم، بديوان عام الوزارة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي سواء في منافسات الرجال بتألق محمد صفوت، أو السيدات بتألق ميار شريف، مؤكداً أن ميار شريف ومحمد صفوت متواجدين في برنامج وزارة

وقال صبحي: "تألق اللاعبين في الرياضات المختلفة في الفترة الأخيرة مبهر، وما حققه لاعبي التنس سواء ميار شريف أو محمد صفوت، هو إنجاز يدعو الوطن لدعمهم دائما وهو ما تهدف إليه الدولة، لرعاية رياضيها وأبطالها في شتي المجالات، ونحن نتواصل معهم بشكل دائم، مشيراً إلى اهتمام الدولة بوجود ملاعب التنس في جميع المنشآت

وأهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، درع وزارة الرياضة لميار شريف ومحمد صفوت بطلا التنس الأرضي، على هامش حفل تكريم الوزارة للثنائي عقب الإنجازات التى حققاها في الفترة الماضية.







منها الإنجاز التاريخي سواء في منافسات الرجال بتألق محمد صفوت، أو السيدات بتألق ميار شريف، مؤكداً أن ميار شريف ومحمد صفوت متواجدين في برنامج وزارة الرياضة ، الذي يضم ٥٥ لاعباً لدعم الرياضيين في مصر، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.وقال صبحي: "تألق اللاعبين في الرياضات المختلفة في الفترة الأخيرة مبهر، وما حققه لاعبي التنس سواء ميار شريف أو محمد صفوت، هو إنجاز يدعو الوطن لدعمهم دائما وهو ما تهدف إليه الدولة، لرعاية رياضيها وأبطالها في شتي المجالات، ونحن نتواصل معهم بشكل دائم، مشيراً إلى اهتمام الدولة بوجود ملاعب التنس في جميع المنشآت الرياضية خلال الفترة الماضية.وأهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، درع وزارة الرياضة لميار شريف ومحمد صفوت بطلا التنس الأرضي، على هامش حفل تكريم الوزارة للثنائي عقب الإنجازات التى حققاها في الفترة الماضية.

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