سامي يطالب لاعبي سموحة بإغلاق صفحة لقاء الزمالك

طلب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة من لاعبيه اغلاق صفحة مباراة الزمالك تماما وعدم التفكير فيها والتركيز على مواجهة الإتحاد خصوصا وأنها ستكون صعبة للغاية فى ظل تلاحم المباريات. صعبة للغاية فى ظل تلاحم المباريات. وأبدى احمد سامى ارتياحه للمستوى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مواجهة الزمالك وقدم لهم التهئنة على الأداء المشرف رغم الخروج من الكأس. وقدم لهم التهئنة على الأداء المشرف رغم الخروج من الكأس. وخسر سموحة أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر ببطولة الكأس. ويستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الثانية والثلاثين للدوري يوم الجمعة المقبل.

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