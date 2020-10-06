الأشعة تحسم مشاركة صلاح محسن أمام الاتحاد

يخضع صلاح محسن ، نجم فريق سموحة، لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته ومدى قدرته على المشاركة فى لقاء الاتحاد في ديربي الأسكندرية يوم الجمعة المقبل.

وخرج صلاح محسن من مواجهة سموحة ضد الزمالك في الكأس للإصابة.

ويعتمد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة على صلاح محسن بصورة أساسية وتألق اللاعب وسجل هدفًا أمام الزمالك.

فى لقاء الاتحاد في ديربي الأسكندرية يوم الجمعة المقبل.وخرج صلاح محسن من مواجهة سموحة ضد الزمالك في الكأس للإصابة.ويعتمد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة على صلاح محسن بصورة أساسية وتألق اللاعب وسجل هدفًا أمام الزمالك.

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