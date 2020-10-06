الأهلي يحتفل بذكرى ميلاد خالد بيبو

احتفل النادي الأهلي ، بذكرى ميلاد لاعبه السابق خالد بيبو .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل فيسبوك تهنئة للاعب السابق « نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا خالد بيبو .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد » .

كان خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قد أكد في وقت سابق أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفه بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين.

وشدد على قدرة الأهلي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، كما أن البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي" . » .كان خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قد أكد في وقت سابق أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفه بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين.وشدد على قدرة الأهلي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، كما أن البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي" .

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