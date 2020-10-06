بيرلو يستبعد سامى خضيرة من قائمة يوفنتوس لدورى أبطال أوروبا

استبعد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفنى لفريق يوفنتوس، اللاعب الألمانى سامى خضيرة من قائمة الفريق، لخوض منافسات بطولة دورى أبطال اوروبا القادمة. وأفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء بأن بيرلو عقد العزم علي استبعاد خضيره من مياؤيات النسخة القادمة من دورى أبطال أوروبا والتي ستنطلق خلال شهر أكتوبر الجارى. مياؤيات النسخة القادمة من دورى أبطال أوروبا والتي ستنطلق خلال شهر أكتوبر الجارى. وفضل بيرلو أن يشرك اللاعب الشاب جيانلوكا فرابوتا، في مركز الظهير الأيسر، بعد اقتناع المدرب الإيطالي بخدمات اللاعب خلال المباريات الماضية. بخدمات اللاعب خلال المباريات الماضية. ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي يقرر فيها مدرب إيطالي التخلي عنة لاعب ألمانى ضمن قائمة الفريق لدورى أبطال أوروبا ، حيث فعلها ماوريسيو ساري المدير الفنى السابق للسيدة العجوز في دورى الأبطال الماضى بعدم ضم الألمانى إيمرى تشان إلي القائمة.

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