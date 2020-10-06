فايلر يقترب من تدريب زيورخ السويسري

أصبح السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، ضمن المدربين المرشحين لتدريب فريق زيورخ السويسري. أشارت صحيفة "Nau" السويسرية، بأن نادي زيورخ بدأ بالبحث عن مدرب جديد بعد إقالة لودوفيك مانيان عقب الخسارة أمام لوزان برباعية نظيفة في الدوري. بعد إقالة لودوفيك مانيان عقب الخسارة أمام لوزان برباعية نظيفة في الدوري. وأضافت الصحيفة السويسرية بأن فايلر أصبح أقرب المرشحين لقيادة فريق زيورخ، والذي أصبح متاحًا بعد رحيله عن تدريب الأهلي لخلافات مع إدارة النادي المصري، مما أدى لفسخ العقد بين الطرفين، بعد تحقيقه لبطولة لقيادة فريق زيورخ، والذي أصبح متاحًا بعد رحيله عن تدريب الأهلي لخلافات مع إدارة النادي المصري، مما أدى لفسخ العقد بين الطرفين، بعد تحقيقه لبطولة الدوري المصري ، كأس السوبر، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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