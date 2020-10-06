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إريكسن مهدد بالرحيل عن إنتر ميلان

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قرر أنطونيو كونتي المدير الفني، لفريق إنتر ميلان الإيطالي منح الدنماركي كريستيان إريكسن، فرصة جديدة من أجل الاستمرار في صفوف النيراتزوري.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" إريكسن كان قريبًا من مغادرة إنتر هذا الصيف بعد قضاء 6 أشهر فقط داخل

.

وأضافت الصحيفة، أن كونتي لم يقتنع بسمتوى إريكسن جتى الَان، وكان يدرس الاستغناء عنه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي قرر منح صانع الألعاب الدنماركي فرصة

جديدة لإثبات نفسه ودخول التشكيل الأساسي.

وبناء على الأداء الذي سيقدمه إريكسن، سيتخذ كونتي قراره بشأن استمراره أو رحيله في يناير المقبل.

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وشارك صاحب الـ28 عامًا في دقائق قليلة في أول مبارايتن لـ إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وانضم إريكسن إلى ميلان في يناير المضاي قادمًا من نادي توتنهام في صفقة انتقال حر.

 

 

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