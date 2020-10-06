الجزيري لاعب المقاولون يلتحق بمعسكر منتخب تونس

ألتحق سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، صباح اليوم الثلاثاء، بـ مقر معسكر المنتخب التونسي.

ومن المقرر أن يشارك سيف الدين الجزيري، مع المنتخب التونسي، هذا المساء بالملعب الأولمبي بالمنزه.

وتلقى الجزيري مهاجم المقاولون العرب، استدعاء من منتخب بلاده

تونس، للإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل، حيث سيواجه نسور قرطاج، في المعسكر المقبل، منتخبي السودان ونجيريا.

قال الجزيري في تصريحات تلفزيونية بأنه وصلته دعوة من الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج

للإلتحاق بمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بتلقيه استدعاء لتمثيل منتخب بلاده.ويقدم التونسي سيف الدين الجزيري واحدة من أفضل مواسمه، بعدما سجل خلال مباراته فريقه الأخيرة أمام أف سي مصر بالدوري، هدفين وصنع أثنين آخرين، وعليه رفع رصيده التهديفي بالدوري إلى ١١ هدف وصنع ٤.