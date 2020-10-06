ألتحق سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، صباح اليوم الثلاثاء، بـ مقر معسكر المنتخب التونسي.
ومن المقرر أن يشارك سيف الدين الجزيري، مع المنتخب التونسي، هذا المساء بالملعب الأولمبي بالمنزه.
وتلقى الجزيري مهاجم المقاولون العرب، استدعاء من منتخب بلادهتونس، للإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل، حيث سيواجه نسور قرطاج، في المعسكر المقبل، منتخبي السودان ونجيريا.
قال الجزيري في تصريحات تلفزيونية بأنه وصلته دعوة من الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاجللإلتحاق بمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بتلقيه استدعاء لتمثيل منتخب بلاده.
ويقدم التونسي سيف الدين الجزيري واحدة من أفضل مواسمه، بعدما سجل خلال مباراته فريقه الأخيرة أمام أف سي مصر بالدوري، هدفين وصنع أثنين آخرين، وعليه رفع رصيده التهديفي بالدوري إلى ١١ هدف وصنع ٤.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيري لاعب المقاولون يلتحق بمعسكر منتخب تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.