سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، غداً الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" المرتقبة أمام الإتحاد السكندرى ،فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة فى مواصلة سلسلة العروض الطيبة من أجل استعادة المركز الخامس فى جدول المسابقة، بعدما ارتفع سقف طموحاتهم مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة سامى الذى أعاد البريق للفريق من جديد.
وقرر أحمد سامى المدير الفنى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد المجهود الكبير الذى بذلوه فى المباريات الماضية لتجنب حدوث اصابات جديدة قد تعطل الفريق عن حلمه فى الصعود للمركز الخامس.
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