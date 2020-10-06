مانشستر يونايتد يتواصل مع خليفة سولشاير

بدأ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في البحث عن بديل لأوليه جونار سولشاير، بعد تراجع النتائج مع الشياطين الحٌمر. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، الإنجليزية، أن إدارة اليونايتد وضعت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، لخلافة سولشاير. أن إدارة اليونايتد وضعت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، لخلافة سولشاير. وتشعر إدارة الشياطين الحُمر ، بالغضب الشديد من المدرب بعد الهزيمة المهينة بـنتيجة 6-1، أمام توتنهام خلال الجولة الماضية. بالغضب الشديد من المدرب بعد الهزيمة المهينة بـنتيجة 6-1، أمام توتنهام خلال الجولة الماضية. ووضعت إدارة النادي بوكيتينو على رادارها من أجل خلافة سولشاير في حال استمرار النتائج السيئة مع الشياطين الحٌمر.

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