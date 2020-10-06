الامارات | نادي الجزيرة يعلن عن شراكة جديدة مع "بوما" تحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الجزيرة يعلن عن شراكة جديدة مع "بوما" تحتفي بأبطال خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة لكرة القدم عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع العلامة التجارية الرياضية العالمية "بوما"، في صفقة ستشهد قيام نادي العاصمة أبوظبي بارتداء أطقم محدودة الإصدار، لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في جميع أنحاء أبوظبي. ومع إطلاق الشراكة الجديدة بين النادي والعلامة التجارية الرياضية العالمية، سيرتدي الفريق أطقماً في المباريات الافتتاحية لموسم 2020-2021، قبل إهدائها للعاملين الأساسيين الذين يساعدون في مكافحة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد 19".

وسيتم طرح الأطقم ذات الإصدار المحدود في المباريات الافتتاحية للموسم الجديد بداية من كأس الخليج العربي، بينما سيتم الكشف عن الأطقم الأساسية والثانية الرسمية والتي سيتم ارتداؤها لبقية الموسم مع انطلاقة دوري الخليج العربي. وقال المدير التنفيذي بالإنابة للمجموعة بنادي الجزيرة علي الحمادي، في تصريح صحافي: "تشكل هذه الخطوة المهمة بداية فصل جديد في مستقبل النادي، حيث نتطلع للعمل مع المؤسسات التي تشاركنا الشغف بالابتكار والإبداع، وبما يسهم في دفع مسيرتنا ..وتبرز "بوما" كعلامة تجارية تسير بخطى سريعة وتتميز بشخصية مميزة، ونتطلع لوجودهم معنا في المرحلة المقبلة من رحلتنا".

Advertisements

وأضاف الحمادي: "نشكر كل الأبطال في خط الدفاع الأول على كل الجهود التي يبذلونها لحماية المجتمع وصون مكتسباته، ونريد تكريم هؤلاء الأبطال في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية، لذلك وبالشراكة مع بوما، نريد أن نقول شكراً من خلال إهدائهم الأطقم محدودة الإصدار". ومن جانبه، قال عبدالحميد عريبي رئيس قسم التسويق في "بوما" الشرق الأوسط: "نحن سعداء بهذا التعاون المثمر، ونتطلع إلى رؤية لاعبي الجزيرة على أرض الملعب وهم يرتدون علامة "بوما" المميزة على صدورهم".

وأضاف: "لقد أطلقنا بنجاح مجموعة من أصولنا الكروية العالمية في جميع أنحاء المنطقة، ومنها مانشستر سيتي وأي سي ميلان وبروسيا دورتموند، والآن نشعر أن الوقت قد حان لتوحيد جهودنا مع نادي الجزيرة ..فبفضل قيادتهم القوية ورؤيتنا المشتركة، سيكون نادي الجزيرة الشريك المثالي لدعم نمونا إقليمياً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news