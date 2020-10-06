الامارات | أسطورة ليفربول يلوم "العُشب" في الخسارة السباعية من أستون فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يلوم "العُشب" في الخسارة السباعية من أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ أسطورة ليفربول، الدولي الانجليزي السابق، غرايم سونيس، الجميع بعد أن ألقى باللائمة في خسارة ليفربول 7-2 المهينة في الدوري الانجليزي الممتاز الأحد الماضي من أستون فيلا (الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي) على عشب ملعب "فيلا بارك" الخاص بفريق أستون فيلا. وادعى سونيس في تصريحات تناقلتها مختلف وسائل الإعلام الانجليزية، وبينها "ذي الصن" و"ديلي ميل" أن نادي أستون فيلا، ترك عمدا عُشب أرضية الملعب يرتفع أكثر من اللازم، وأن ذلك تسبب في بطء حركة لاعبي ليفربول.

وقال سونيس إن "العشب" في ملعب فيلا بارك أسهم بشكل كبير في خسارة ليفربول، وأنه لولا ذلك لما خسروا بتلك النتيحة الصاعقة بواقع 7-2. وقال سونيس: الجميع قالوا إن ملعب فيلا بارك ذو أرضية سريعة، لكن ما لاحظته عكس ذلك تماما، تابعت عشبا طويلا وأرضية غير صالحة". وتعرض سونيس لموجة كبيرة من السخرية، من مغردين إنجليز، وكذلك من نجوم سابقين، استغربوا أن يعمد إلى تبرير الخسارة بهذه الطريقة.

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