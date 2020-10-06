شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يشكو مشاركة إمام عاشور.. ويطالب باحتساب المباراة لصالحه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، التقدم بشكوى لاتحاد الكرة، ضد نادي الزمالك بسبب إشراكه إمام عاشور رغم إيقافه.
وقال عامر، في تصريحات صحفية، إن سموحة تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة يعترض فيه على إشراك إمام عاشور رغم صدور قرار بإيقافه مباراة.
وأضاف عامر أن اللاعب شارك رغم الإيقاف وسجل هدفًا، مؤكدًا أن سموحة لن يتراجع عن الشكوى وسيصعّد القضية إلى أعلى درجة للحفاظ على حقوق النادي.
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