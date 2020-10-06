شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيري.. ثالث إصابة بكورونا في صفوف ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة شيردان شاكيري، لاعب وسط ليفربول الحالي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أنه تم اكتشاف حالة الإصابة وفقًا لبروتوكول العودة للمباريات الدولية الموضوع من «يويفا»، وأن السلطات المسؤولة عن الصحة ستتولى الأمر.

ويعد شاكيري صاحب الإصابة الثالثة لفريق ليفربول، بعد تياجو ألكانتارا وساديو ماني.

ويتواجد صاحب الـ28 عام حاليا مع منتخب سويسرا استعدادا لمواجهة كرواتيا مساء الأربعاء، وإسبانيا يوم السبت، ثم ألمانيا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن شاكيري لعب بقميص سويسرا في 82 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا، ولعب مباراة واحدة بقميص ليفربول هذا الموسم، مسجلا خلالها هدفا واحدا.

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