شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يصرف مليون و250 ألف جنيه مكافأة الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصرف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة مكافآة الفوز ببطولة الدوري التى توّج بها المارد الأحمر مؤخراً للمرة الـ42 في تاريخ النادي والخامسة على التوالي ويحصل مدير الكرة على خمسة شهور مكافأة التتويج بالدوري وبما أن عبد الحفيظ يحصل على راتب شهري يبلغ 250 ألف جنيه فأن المكافأة ستبلغ مليون و250 ألف جنيه ، وتنص لائحة الاهلي على حصول الأفراد الأجانب في الجهاز الفني على الحصول على راتب شهرين مكافآة الدوري فيما تحصل العناصر الوطنية على راتب خمسة اشهر ، لذا سيحصل عبد الحفيظ على مليون و250 ألف جنيه فيما سيحصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق ومعاونيه الاجانب على راتب شهرين.

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من ناحية أخرى ، كثّف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وتأتي محاولات الاهلي القوية لضم هذا الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما إنتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلي في الانتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل اقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيدًا كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.

فيما كشف سيد عبد الحفيظ عن أن بعثة الفريق المتجهة للمغرب يوم 13 أكتوبر الجارى سوف تخضع لإجراء مسحة طبية فى القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا ، وأكد سيد عبد الحفيظ أنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذى تم مع مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، موضحًا أنه يقوم بتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافٍ من وصول الفريق.