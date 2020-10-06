شكرا لقرائتكم ميار شريف: أتمنى تحقيق انجازات أوليمبية فى طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، الشكر إلى وزارة الرياضة والدكتور أشرف صبحى، على حفل التكريم الذى أقيم لها اليوم على خلفية أدائها المشرف فى بطولة رولان جاروس للتنس، محققة أول إنجاز للاعبة مصرية بالتأهل إلى الدور الرئيسى، وقالت ميار: أشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والتنس علي دعمهم المستمر وأشكر الشعب المصري علي الدعم الكبير لي في البطولة.

وأضافت: أتمني أن يكون ما حققناه بمثابة تشجيع وتحفيز للاعبين الناشئين في المستقبل ويتعلموا منا ويكونوا أفضل منا، وأسعي خلال الفترة المقبلة في تحقيق العديد من الإنجازات وفي الاوليمبياد القادمة.

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ويُكرّم اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان الوزارة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة؛ ولتقديم التهنئة لهما على نتائجهما وأدائهما المتميز، واستطاع اللاعب محمد صفوف واللاعبة ميار شريف التأهل مكانهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.