شكرا لقرائتكم الرياضة تنظم لقاء مع الشباب بعنوان "حرب أكتوبر تضحيات أبطال ومصدر فخر للأجيال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني غداً الأربعاء في الثانية مساءً عبر الفيديو كونفرانس، فعاليات اللقاء الحوارى المفتوح لشباب مصر بعنوان "حرب أكتوبر تضحيات أبطال ومصدر فخر للأجيال" مع الخبير العسكري اللواء أركان حرب سمير فرج، أحد أبطال القوات المسلحة، حيث سيتم فتح اليات الحوار للحديث حول انتصارات أكتوبر والبطولات التي سطرها جنودنا البواسل في ملحمة وطنية تدرس في كل أنحاء العالم، والتعرف علي أسرار وخفايا لم تذكر في حرب أكتوبر، دروس مستفادة منها وغيرها الكثير نحن على موعد مع معرفتها.

فى سياق آخر، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الشراكة المستدامة التى تربط الرياضة مع جناحها الآخر الإعلام الرياضى، الذى يعد شريكا للنجاح والتفوق من خلال تسليط الأضواء على مكامن القوة والإنجاز بما يحمل من نقد بناء وتحليل واعٍ بالخبرات العالية التي يضمها على مستوى الوطن العربي، وأضاف الوزير خلال حديثه فى الندوة الموسعة التي عقدها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وتنسيقا مع لجنة الدورات في الاتحاد بواسطة تطبيق زووم ومشاركة واسعة من قبل الزميلات والزملاء من مختلف الدول العربية وتحت عنوان "الرياضة العربية تطورها وانجازاتها وربطها بالإعلام الرياضى" أن الإعلام الرياضي العربي تفوق كثيراً على مستوى الرياضة وبات لدينا زملاء على قدر عالٍ من المهنية والكفاءة والخبرة لا سيما وان وجود الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ساهم في دعم وتوجيه قدرات العاملين في هذا المجال ومن يعمل في الوسط الرياضي يدرك تماما الدور الذي يقوم به الإعلام الرياضى فى هذا الاتجاه.

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وشدد وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على أهمية الدعم الإعلامى الرياضى من قبل المؤسسات الصحفية ليتمكن من إعطاء الرؤية الصحيحة والبحث عن المعلومة المهمة والتماشي مع تكنولوجيا العصر والإعلام الحديث، مؤكدا أن الإعلام الرياضي ساهم كثيرا في النجاح الذى رافق البطولات الرياضية العربية، مطالباً بوضع معايير مشتركة تعمل على التطور ومزيد من الإنجازات للرياضة العربية سواءً في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وعبر الدكتور أشرف صبحى عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد العربى للصحافة الرياضية شريك النجاح الذى تحقق من خلال ملتقى الاعلاميات الرياضيات العربيات الذى أقيم فى مصر بالتعاون مع لجنة المحررين الرياضيين، وشهد مشاركة كبيرة، مثنياً بالدور الفاعل الذي يلعبه الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس الدكتور تركي العواد وحسن خلف الله وأعضاء الاتحاد في تعزيز خبرات العاملين في هذا المجال.