موعد مباراة الإنتاج الحربي والإسماعيلي فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي فى الدوري المصري



تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ففي تمام الثامنة مساءاً يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الاسماعيلي على ستاد الأهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، وتذاع على قناة على قناة أون تايم سبورت، ويدخل الإنتاج الحربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي فى الدوري المصري



ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

​موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي فى الدوري المصري

ووجه مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مباراة الإسماعيلى ، مشدداً على ضرورة التركيز حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء، لاسيما أن الدراويش نجحوا فى الفوز على الطلائع بالدقائق الأخيرة بهدف أحمد مدبولى، ثم نجحوا فى خطف نقطة التعادل أمام سموحة بهدف عبد الرحمن مجدى فى الثوانى الأخيرة، الأمر الذى يؤكد ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة لحسم البقاء بشكل رسمى فى الدورى والخروج من دوامة الهبوط نهائياً ، في المقابل طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة إنتفاضة الأسابيع الأخيرة لتوديع شبح الهبوط بشكل رسمي.

​موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي فى الدوري المصري



ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الاسماعيلى مكون من :" أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد فوزي -أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومي - محمد مخلوف - ابراهيم ابو اليزيد - عمر الوحش - بيكيتي سيلفا - محمد حمدي زكي - محمد الشامى".

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