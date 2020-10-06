شكرا لقرائتكم 10 ملايين دولار شرط الزمالك للموافقة علي احتراف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك مبلغ 10 ملايين دولار مقابل رحيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوربي عقب نهاية الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل إدارة الكرة ان النادي حدد هذا المبلغ بناءا علي إمكانيات اللاعب الهجومية وسنه الصغير وخبرته الدولية.

وتلقى مصطفي محمد عرضا من نادى فنار بخشة التركى الا ان الزمالك رفض العرض لحاجة الفريق لتواجد مصطفي محمد لحسم لقب دوري ابطال افريقيا الغائب عن الفريق منذ 2022.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق طالبه خلالها بالتركيز في الملعب وعدم تشتيت تركيزه بعروض الاحتراف خاصة ان الفريق مقبل علي مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، وأكد باتشيكو لمصطفي محمد ان الحصول علي بطولة افريقيا سيكون طريقه للاحتراف في فرق أكبر من العروض التي تلقاها ودوريات أكبر، في محاولة لاحتواء حالة التوهان وعدم التركيز التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي.

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كما تسعي إدارة الكرة بالنادي لاحتواء اللاعب نفسيا بعدما تم اغلاق باب القيد رسميا في معظم الدوريات الكبرى الأوروبية وهو ما يضعف من فرص انضمامه لنادي أوروبي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما ينتظر الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم فريق الزمالك، تحديد مصيره من جانب إدارة الكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو سواء ببقائه أو رحيله في نهاية الموسم، وذلك من أجل مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرًا من أندية خليجية وتحديدًا من السعودية والإمارات.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن أن كاسونجو رفض مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرًا انتظارًا لموقف الزمالك، وفي حالة وجود نية داخل الزمالك رحيله فانه سينهى اتفاقه مع أحد الأندية قبل التفاوض رسميًا مع إدارة الزمالك.