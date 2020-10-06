شكرا لقرائتكم اتحاد التنس: نسعي لإعادة إقامة بطولة مصر الدولية لزيادة شعبية اللعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي، أن تأهل ميار شريف ومحمد صفوت، إلي طوكيو 2021 ، أحدث طفرة في التنس المصري، وجلب الاضواء مرة أخري، وقال الشافعى على هامش تواجده فى حفل تكريم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى لثنائى التنس، ميار شريف ومحمد صفوت: تأهل ميار شريف وما حققته في رولان جاروس، جعل تصنيفها أفضل، وهي الآن تسعي لتقديم مستوي أقوي خلال الفترة المقبلة.

أضاف: وزارة الرياضة تقدم كل الدعم لنا، ولا تدخر أي مجهود في تذليل الصعاب للاتحاد واللاعبين، وهي على تواصل دائم معنا رفقة اللجنة الأولمبية التي تتابع كافة التطورات في الاتحاد.

واختتم: نسعي لإعادة إقامة بطولة مصر الدولية للتنس، حتي تعود القوة الكاملة للعبة في مصر وحتي نتمكن من نشر اللعبة بشكل أفضل.

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ويُكرّم اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان الوزارة، اللاعب محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف بطلي التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة؛ ولتقديم التهنئة لهما على نتائجهما وأدائهما المتميز، واستطاع اللاعب محمد صفوف واللاعبة ميار شريف التأهل مكانهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وحرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس علي استقبالها في مطار القاهرة الدولي فور وصولها السبت الماضي، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأشاد أشرف صبحي بالإنجازات والنتائج الطيبة التي يحققها أبطال مصر في التنس الأرضي منها الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة ميار شريف وبلوغها للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، مشيرًا إلى أن رياضة التنس الأرضي في مصر ستشهد انطلاقة جديدة متميزة بفضل ما يحققه أبطال مصر من إنجازات.