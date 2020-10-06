موسيماني يبحث حلول أزمة دفاع الأهلي قبل موقعة إنبي فى الدوري

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جدة - عمرو شويل يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مع جهازه المعاون حلول لأزمة الدفاع التى تُطارد الفريق في مباراة إنبي المقررلها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز التى سبق وحسمها الأهلي قبل أسبوعين للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
يواجه الاهلي أزمة دفاعية أمام أنبي بسبب كثرة الغيابات حيث يفقد الفريق كلاً من ياسر ابراهيم للأيقاف ورامي ربيعة ومحمود متولي للأصابة كما تعرض تعرض أيمن أشرف للإصابة في "أنكل" القدم قد تمنعه من المشاركة في اللقاء.
وقام موسيماني خلال مران الأمس بتصعيد أكثر من ناشئ بعضهم يلعب في خط الدفاع أمثال محمد المغربي وعادل أحمد تمهيداً لضم أحدهم لقائمة الفريق في مباراة إنبي إذا تطلب الامر ذلك.
ويفكر موسيماني في عدة حلول لأزمة الدفاع منها الإستعانة بحمدي فتحي في الدفاع بجوار أيمن أشرف أذا أصبح الأخير جاهزاً للمباراة بجانب حلول أخرى تتمثل في الإستعانة بمحمد هاني أو أحمد فتحي في الخط الدفاعي.
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