شكرا لقرائتكم سموحة يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب مشاركة إمام عاشور مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تقدم النادى بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، بسبب مشاركة إمام عاشور لاعب نادى الزمالك فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وسموحة مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر والتى فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك عقب إعلان الجبلاية إيقاف إمام عاشور مباراة على إثر الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى العام.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: سموحة تقدمت بشكوي رسمية لاتحاد كرة القدم تعترض علي اشتراك لاعب الزمالك امام عاشور الذي صدر قرار بايقافة مباراة وتم اشراكة في مباراة سموحة واحرز هدف ، سموحة لن يتراجع عن الشكوي وسيتم التصعيد الي اعلي درجة ، حفاظا علي حقوقنا ودون المساس باحد ودون ادني تجاوز.



فرج عامر

فى سياق متصل، كشف مصدر باتحاد الكرة سبب مشاركة إمام عاشور لاعب الزمالك أمام سموحة أمس فى مباراة دور الـ16 لبطولة كأس مصر، رغم قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط مباراة واحدة على خلفية الأحداث التى تلت مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الخميس الماضى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

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وقال المصدر إن العقوبة لم تصل نادى الزمالك حتى الآن ولم يتم إخطار النادى الأبيض بها، ما يعنى صحة مشاركة إمام عاشور فى المباراة وعدم وجود أزمة فى ذلك على الإطلاق.

ونجح نادى الزمالك في التأهل لدور الـ8 لكأس مصر بعد فوزه على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس علي استاد الإسماعيلية، بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادي مصر في دور الـ 8 للبطولة.

وانتهى الشوط الإضافى الأول من المباراة بالتعادل 1/1، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها وقت المباراة الأصلي، أحرز هدف سموحة صلاح محسن في الدقيقة 55 وتعادل امام عاشور في الدقيقة 80، وأهدر محمود علاء ركلة جزاء للزمالك.