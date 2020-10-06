شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز محمد الشناوي بالمسكنات لموقعة الوداد الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين الجهاز الطبي للأهلي بالمسكنات لتجهيز محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعرض للأصابة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري بشد في العضلة الضامة وأضطر الجهاز الفني لأخراجه من اللقاء ودفع بالحارس البديل على لطفي ، وأثبتت الأشعة التى أجراها الشناوي مؤخراً إنه يُعاني من مزق فى العضلة الضامة بمقدار ملى فى ملى.

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وسيغيب الشناوي عن مباراة أنبي غداً ، الأربعاء، في الجولة الـ32 للدوري بسبب هذه الأصابة ولن يكون جاهزاً لمواجهة بيراميدز الاحد المقبل في الجولة الـ33 للدوري وسيحاول الجهاز الطبي تجهيز الحارس الدولي بالمسكنات للسفر مع الاهلي يوم 13 أكتوبر الجاري للمغرب لمواجهة الوداد يوم 17 الشهر ذاته في البطولة الافريقية.

من ناحية اخرى،كثّف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وتأتي محاولات الاهلي القوية لضم هذا الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما إنتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلي في الانتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل اقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيدًا كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.